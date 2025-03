Viktoria Plzen, Koubek: "Siamo usciti provati dalla sfida con la Lazio". E sul ritorno...

Dopo la sconfitta in Europa League contro la Lazio, il Viktoria Plzen trova solo un pareggio a reti bianche in campionato nel match con l'FK Pardubice. Al termine dell'incontro Koubek è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra e ha sottolineato quanto la partita di giovedì abbia influito sul rendimento dei suoi non solo in termini fisici, ma anche mentali.

"Innanzitutto dal punto di vista della salute. Siamo usciti da quella partita con molti acciacchi e infortuni, che non voglio specificare, ma abbiamo dovuto adattare la formazione e il minutaggio dei giocatori di conseguenza - ha spiegato il tecnico - Dal punto di vista della salute, abbiamo subito un duro colpo. Inoltre, Daniel Vasulin si è ammalato in mattinata e questa è stata un'altra perdita. Abbiamo quindi modificato la formazione in base alle condizioni di salute dei giocatori e al loro possibile minutaggio, perché alcuni di loro non erano al 100% della forma fisica".

Poi, pensando alla gara di ritorno degli ottavi che si disputerà giovedì prossimo all'Olimpico, ha aggiunto: "Stiamo preparando la sfida con la Lazio secondo un programma che non prevede uno o due giorni di riposo, perché sarebbe controproducente. Ovviamente dobbiamo rigenerarci e i giocatori che non sono così impegnati faranno allenamenti più leggeri. Ci riposeremo durante la pausa nazionale, ma la domanda è chi si riposerà davvero".

