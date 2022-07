Villarreal, Reina si presenta: "Dopo la Lazio mi vedevo solo qui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pepe Reina è un nuovo giocatore del Villarreal. Il portiere spagnolo, dopo aver rescisso il contratto con la Lazio, ha firmato con il club con cui aveva già giocato vent'anni fa. Oggi la presentazione ufficiale in conferenza stampa: "Sono molto contento. Volevo tornare e speravo di poterlo fare. Sono davvero contento. Non potrei concludere meglio la mia carriera. Mi voglio ritirare qui. Voglio che il club continui a crescere e continui ad essere un modello in Spagna e in tutta Europa. Il Villarreal è la squadra dove mi vedevo dopo la scorsa stagione con la Lazio, dove ero. Giocano bene, provo molto per questo club e hanno ottenuto cose straordinarie in Champions League. Vogliamo che ogni competizione in cui gioca il Villarreal finisca nel miglior modo possibile".

CONQUISTARE L'EUROPA - "Vincere un titolo sarebbe fantastico. L'importante del club è lottare per la qualificazione in Europa e perché non pensare alla Champions League? Lottare per la Copa del Rey e la Conference League sono due obiettivi entusiasmanti che vogliamo porci anche noi”.

OBIETTIVI PERSONALI - “Voglio aiutare il più possibile, stare bene, allenarmi duramente: questo è l'unico obiettivo che mi sono prefissato quest'anno. Al momento, Gero Rulli è il numero 1. Sono venuto per competere e aggiungere il mio lavoro ed esperienza alla squadra, aiutare i giovani portieri, che hanno una grande proiezione e potrebbero essere i portieri del futuro. La competizione con Rulli? Mi aspetto sia sana, con tanto lavoro quotidiano. Sono eccitato e fiducioso che sarà una grande competizione in porta. Voglio ringraziare Gero per il suo grande gesto. A causa della gerarchia, il numero 1 era suo, ma ha detto che potevo averlo. È un grande gesto, che parla molto del tipo di persona che è”.

SPOGLIATOIO - "Una delle cose chiave di questa squadra è che il lato umano del gioco è al di sopra dell'ego di ogni calciatore. Anch'io voglio continuare così. Vogliamo avere uno spogliatoio forte, solido e umile. Vogliamo continuare così".