Violenza arbitri, annunciato sciopero nel Lazio: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

I 14 presidenti di sezione del Lazio hanno redatto un documento congiunto dove si dice basta alla violenza sugli arbitri.

Il documento contiene al proprio interno un comunicato dove le designazioni arbitrali annunciano uno sciopero per il prossimo weekend facendo si che tutte le partite previste in programma non vengano disputate, ovvero dal campionato di Eccellenza fino a giungere all'Under 14.



Come sottolinea Tutto Campo, la decisione è stata presa in virtù dell'ultimo episodio accaduto e che ha avuto come vittima Edoardo Cavalieri, direttore di gara della sezione di Civitavecchia, vittima di un'aggressione durante il match del campionato di Terza Categoria Viterbo: Corchiano-Cellere e che ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. In seguito ecco un estratto del comunicato: «I presidenti convengono di astenersi dal designare arbitri e assistenti arbitrali per le gare di qualunque categoria in programma nel prossimo fine settimana (6,7e8 dicembre 2024), decisione forte e non rinviabile».

Il documento è stato inviato al presidente del Cra Lazio della LND, Roberto Avantaggiato, che allo sciopero avrebbe opposto un ritardo nei match di 15'. Lo sciopero, programmato in vista di questo weekend avrà come obiettivo quello di dare un segnale in merito agli ultimi episodi avvenuti sul campo.