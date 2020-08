Vocalelli: "Il mercato della Lazio non mi piace per niente. E Inzaghi..."

Tempo di mercato, la Lazio continua a muoversi per rinforzare la rosa. Ai microfoni di RadioRadio Vocalelli ha commentato le mosse della società biancoceleste: "Non si può dire sempre sì, non va sempre tutto bene. Il mercato della Lazio non mi piace per niente, ma forse io capisco poco di calcio e certamente non ho la responsabilità tecnica della squadra. Non piace sicuramente a Inzaghi, se non piace a me. Ricordo che la Lazio è andata in Champions League dopo 13 anni, non è arrivato nessuno e i nomi che si sentono non sono da Lazio. Mi auguro non si arrabbi la società con noi, noi speriamo di commentare acquisti importanti. Appello a Simone: vanno fatte valere ora le ragioni tecniche. 5 anni di contratto a Muriqi mi fanno paura, vuol dire che non si esce da questo target. Non capisco perché se reclamiamo un acquisto da 20 milioni, l’obiezione è che non rientra nei parametri della Lazio".

