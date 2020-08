Torino, due calciatori in rosa positivi al coronavirus: la situazione

Si complica ancora la situazione contagi in Serie A. Il Torino ha comunicato che due calciatori in rosa sono risultati positivi al coronavirus in seguito ai tamponi effettuati dalla società. I due interessati sono asintomatici e in isolamento presso il proprio domicilio come da protocollo. Sono in atti ulteriori accertamenti per altri tre giocatori entrati a contratto con i due positivi negli scorsi giorni. La società granata si aggiunge a Cagliari, Roma e Napoli nella lista di squadre di Serie A con dei calciatori contagiati.