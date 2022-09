VUOI UNA PLATEA DA 100 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI PER LA TUA AZIENDA? CHIAMACI! TE LA DIAMO NOI E TI PORTIAMO ALLO STADIO (ANCHE A LAZIO-ROMA!): DIVENTA SPONSOR!

Ami la Lazio? Sostieni i laziali. Una frase che è volta a sottolineare il senso di unione su cui poggia la nostra nuova campagna pubblicitaria: "Ti portiamo allo stadio". Promuovi la tua azienda, falla volare grazie alle nostre 100.000.000 di visite annuali, dagli un potere sui motori di ricerca immenso, sfruttando il potere del nostro ranking, crea contatti diretti ed eleva il tuo brand. Noi, in omaggio, di regaleremo tanta Lazio: ti porteremo allo stadio!

GLI INEDITI PACCHETTI A PARTIRE DA 20 EURO AD USCITA 'TI PORTIAMO' ALLO STADIO (Validi fino al 15 novembre):

• Scegli l'offerta a partire da 3 mesi con 3 uscite settimanali e ti regaliamo 2 biglietti per tre gare in casa

• Se scegli il pacchetto annuale ti regaliamo una maglia ufficiale. Inoltre potrai vivere il derby in Monte Mario con un accompagnatore

• Spalanca gli orizzonti della tua attività sull'immensa platea de lalaziosiamonoi.it con 5 uscite singole per un totale di 500 euro.

La news pubblicitaria è una news completamente personalizzabile, che va in pagina come le altre. Non ha un tempo di esposizione minimo, è a scorrimento come il resto del portale. La struttura mobile e desktop ne garantisce comunque la piena visibilità per ore. Perché quello che effettivamente vendiamo è una vetrina unica sul web. Può essere personalizzata con foto, loghi, contenuti, senza limiti di testo o lunghezza. Puoi tranquillamente dare un'occhiata agli sponsor già presenti sul nostro sito! Un modo anche per fare link building verso il tuo sito nel caso tu ne abbia uno.



La forza di una stampa libera trae linfa dalla sostenibilità del proprio progetto.

Il motore di un'azienda si alimenta con il pubblico. NOI TI REGALIAMO OLTRE 100 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI ANNUE A PREZZI INCREDIBILMENTE COMPETITIVI E CON OMAGGIO ANNESSO!

LALAZIOSIAMONOI, INSIEME A VOI...

E SE SEI INCURIOSITO DALL'OFFERTA MA DESIDERI UN PACCHETTO SPECIFICO PER TE, POTRAI POI CONTARE SUL NOSTRO MARKETING PER TROVARE IL PACCHETTO PIU' ADATTO ALLE TUE ESIGENZE:

Come scoprire i nostri prezzi e le nostre offerte? Affiancare Lalaziosiamonoi.it nel suo progetto editoriale oggi è semplice: manda una mail a marketing@lalaziosiamonoi.it o chiamaci al 3339339995 e fissa un appuntamento con i nostri responsabili. Ti aspettiamo!