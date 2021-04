Wolverhampton, crack Pedro Neto: la stagione è già finita

Crack Pedro Neto e stagione finita. Tegola per il Wolverhampton e per il Portogallo che non potranno contare sul classe 2000 rispettivamente per l'ultima parte di Premier e per gli Europei in programma tra due mesi. L'ex laziale s'è fermato venerdì scorso nel match contro il Fulham. Ha accusato un infortunio alla rotula che s'è rivelato più grave del previsto e che lo costringerà a operarsi. Il Wolverhampton ha diramato un comunicato che non lascia speranze sulla possibilità di rivedere Pedro Neto in campo prima del prossimo settembre: "Pedro Neto ha subito un infortunio alla rotula nella partita contro il Fulham e dopo un consulto avvenuto a Londra, è stato necessario pianificare l'operazione per questa settimana. Purtroppo il giocatore non rientrerà in campo prima della prossima stagione". Il portoghese aveva messo insieme 31 partite in campionato, condite da 5 gol e 5 assist.