WOMEN | Lazio, Grassadonia: “Col Sassuolo prova importante. Da qui alla fine..."

La Lazio Women è aritmeticamente salva, ma i playout non sono ancora finiti. Mancano cinque gare al termine del mini girone valido per la poule salvezza e le biancocelesti non hanno intenzione di chiuderlo al secondo posto, vogliono la vetta che momentaneamente è occupata dal Como dopo la vittoria conquistata al Fersini nella scorsa giornata. Le capitoline sono distanti appena due punti dal primo posto e contro il Sassuolo scenderanno in campo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti per mettere pressione alla capolista.

Ai microfoni ufficiali del club, per presentare l'incontro, è intervenuto mister Grassadonia: "La squadra, contro il Como, ha fatto un buon quarto d’ora iniziale e abbiamo avuto anche una palla gol per sbloccarla. Dopo è stata una partita in cui il Como è venuto praticamente a difendersi, dispiace averla persa 2 a 0. Non siamo stati i soliti, però è una sconfitta che fa male ma che ci deve far ripartire col piglio giusto. Sassuolo? Squadra organizzata e dinamica, l’abbiamo studiata attentamente e dobbiamo essere bravi a entrare in campo col piglio giusto e avere pazienza cosa che non abbiamo avuto col Como. La mettiamo da parte, ora abbiamo una prova importante e dobbiamo riscattarci”.

“Rotazioni? Assolutamente sarà così, ci sono ancora 5 partite e vogliamo arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio dei playout e dobbiamo essere bravi a mettere sempre in campo le giocatrici quelle che stanno meglio. Tutto dipenderà sempre da loro, dall’approccio in allenamento a quello che dimostrano subentrando”.

“Le partite che vengono ricordate di più sono le prime 7/8 e le ultime 7/8 e la Lazio ha fatto benissimo, ma non dobbiamo commettere l’errore di accontentarci e fare male le restanti partite perché la società, come ho sempre detto, ci osserva e poi ci valuterà e poi perché la Lazio merita un buon finale di campionato. Dobbiamo dimostrare di giocare da Lazio”.

