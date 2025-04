WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Gli obiettivi sono tanti, la squadra è in salute e..."

Alla vigilia della sfida col Napoli, in programma venerdì al Fersini alle 19:30, ai microfoni ufficiali del club ha parlato mister Grassadonia che ha fatto il punto sulle condizioni del gruppo e ha spiegato l'importanza del match per le ambizioni della squadra. Le sue parole: "Per noi è tanto importante, dobbiamo assolutamente continuare il nostro percorso ci sono tanti obiettivi che abbiamo da raggiungere e quindi è normale che servirà la solita Lazio, con questa intensità e determinazione. Non sarà facile perché il Napoli si gioca tanto in chiave salvezza, ma dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere”.

“Continuare a fare gol per cercare di arrivare nel miglior posizionamento nella classifica. Gli obiettivi sono tanti, la squadra è in salute e vedremo chi riusciremo a recuperare. Magari perderemo qualche giocatrice, ma ripeto la Lazio è in ottima salute”.

“La squadra sta bene si è allenata bene, è al completo. È rientrata Connolly da un infortunio, ha qualche problemi D’Auria che andremo a valutare e quindi abbiamo l’imbarazzo della scelta, tenendo conto dell’infortunio di Zanoli che sarà lungo”.

“Se l’orario influirà? Non penso, la mia è una squadra tanto metallizzata. Loro camminano forti e non badano a queste cose. Lo sarà anche per il Napoli, da questo punto di vista la squadra è libera mentalmente e sa che dovrà sfruttare questo turno interno”.

“Abbiamo dimostrato che la squadra può giocare su diversi sistemi, i principi sono consolidati. Poi vedremo se giocare a tre o a quattro dietro, quando scenderemo in campo vedremo come si comporrà il mosaico. Tutte sono arruolatili, i principi sono importanti e loro lavorano su questi”.

