WOMEN | Oliviero: "Lazio? Fortunata di essere qui, è un club che ha vinto tanto e..."

“Ero al parco con i miei fratelli, ricordo l’emozione della prima volta che toccai la palla". Sono le parole di Elisabetta Oliviero raggiunta dai microfoni di Tim per raccontare le sue prime emozioni e i ricordi più belli legati al calcio. Il difensore della Lazio Women ha poi proseguito: "Il mio primo ruolo è stato il portiere. Ero una bambina un po’ scatenata. Pro e contro dei social media? Il fatto che tutti mostrino la loro vita come se fosse una favola, bisognerebbe anche mostrare le difficoltà. I pro sono qualche consiglio utile alla tua vita".

"Cosa significa per me indossare la maglia della Lazio? Mi reputo tanto tanto fortunata, è una società che ha vinto tanto e che è sempre stata presente in palcoscenici importanti. Cosa è per me la forza delle connessioni? Ci sono persone che nello sport e nella vita sono riusciti a fare imprese grazie alla forza delle connessioni. Un ricordo speciale legato a un fan? Una bambina delle Under della Sampdoria è venuta a vedere la partita insieme alla mamma, si è fatta tanti km per starmi vicina e le sarò per sempre riconoscente".

