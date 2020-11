Zenit - Lazio, Condò: "Un pareggio fondamentale. Caicedo spacca le partite"

Un pareggio in Russia che può valere tanto per la Lazio, in piena corsa per passare il girone di Champions League. Ai microfoni di Sky ha parlato del match Paolo Condò: “La Lazio ha meritato di rimontare un gol. Non ha mollato mai, poteva anche andare sul 2 a 1. Da sottolineare come ancora una volta Caicedo abbia messo le cose a posto. È davvero prezioso, anche Simone Inzaghi secondo me lo mette in panchina perché sa di poter contare su uno che spacca le partite. È un pareggio che vale tanto in chiave qualificazione. La Lazio ha battuto il Borussia e pareggiato con le dirette concorrenti per il secondo posto. Potrebbe addirittura andare a giocare con il Dortmund con due risultati su tre”.