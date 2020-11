Zenit, Semak: "Lazio forte, Immobile eccezionale. Noi condizionati dalle assenze"

Zenit sconfitto anche all'Olimpico per mano della Lazio e eliminato aritmeticamente dalla fase a gironi di Champions League. Russi che hanno raccimolato solo un punto in quattro gare. Questa l'analisi del tecnico Semak in conferenza stampa al termine del match: "Purtroppo è la seconda volta che il coronavirus ci ckpisce così duramente e siamo venuti a Roma con molte defezioni. Cpme già detto anche ieri in molti non sono potuti venire, ora cercheremo di recuparere le forze sperando di poter rivaere alcuni giocatori il prima possibile. Sarebbe stato un miracolo fare meglio di così viste tutte le assenze che avevamo. Abbiamo concesso troppo a una squadra come la Lazio che se ha campo può fare molto male. Dal punto di vista difensivo eravamo in difetto e la Lazio ha giocatori forti che hanno approfittato dei nostri errori. Oltre al talento Luis Albetto e Immobile sono eccezionali e questa sera lo hanno dimostrato".

