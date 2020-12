Zenit, un messaggio alla Lazio: “Con il Dortmund vogliamo vincere “

Serata importante quella che attende oggi la Lazio all'Olimpico. I biancocelesti si giocano la qualificazione alla fase finale di Champions League a vent'anni dall'ultima volta e per accedervi gli basterà non perdere contro il Bruges. Inoltre, i ragazzi di Inzaghi possono anche sperare nel primo posto del girone qualora il Dortmund non dovesse vincere in casa dello Zenit, squadra però già matematicamente fuori dai giochi anche per quanto riguarda l'Europa League. Il tecnico dei russi però ha rassicurato i capitolini con le sue parole di ieri in conferenza stampa: "Per quanto riguarda le prossime partite, ovviamente, le teniamo a mente. Ad ogni modo, indipendentemente dalla nostra motivazione per questa competizione e l'abbiamo già avuta, non rallenteremo e giocheremo per vincere" - ha dichiarato Semak, che poi ha aggiunto - "Dobbiamo superare questa partita senza compromettere il nostro stile di gioco e con tutti che affrontino la partita in buona forma. Questo è ciò che facciamo sempre e continueremo a fare, indipendentemente da altri fattori."