Manchester City, Aguero nella bufera: il gesto fatto all'assistente donna - VIDEO

Guai in arrivo per il Kun Aguero che ieri si è reso protagonista di un episodio tutt'altro che bello nel match tra Manchester City e Arsenal. Al minuto 42' infatti il calciatore, infastidito da una rimessa laterale non data, ha letteralmente afferrato la spalla dell'assisente Sian Massey-Ellis con il braccio sinistro. La Ellis si è divincolata subito e ha deciso di non estrarre nessun cartellino, nonostante il regolamento vieti in maniera categorica di toccare l'arbitro o gli assistenti. Sui social poi si è scatenata una vera e propria bufera: "Inappropriato", "Gesto brutto e intimidatorio" sono solo due dei tantissimi commenti di condanna all'argetino.

