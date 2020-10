Lazio, Er Faina: "Non salvo nessuno. Sveglia, martedì c'è il Dortmund"

Una brutta e sonora sconfitta quella di ieri della Lazio che ha perso in trasferta a Genova con la Sampdoria che si è imposta per 3-0. Una sconfitta pesante anche per come maturata e per l'atteggaimento della squadra di Inzaghi che non è mai di fatto entrata in partita. Al termine della gara in molti si sono espressi e tra loro c'è anche Er Faina che ha detto la sua tramite social: "C'è poco da dire, contro la Sampdoria non puoi permetterti di prendere tre gol. Una squadra come la Lazio non si può permettere di perdere in questo modo, non salvo nessuno. Svegliatevi perché martedì c'è il Dortmund",

