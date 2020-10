Lazio, la prima di Tuttosport: "Lotito pensa ad Allegri dopo il flop con la Samp"

Eccole le prime ripercussioni della pesante sconfitta della Lazio contro la Sampdoria. Un 3-0 in trasferta che non poteva passare sotto silenzio e che sta già alimentando polemiche e malumori. Il primo è quello che riguarda il rapporto tra Lotito e Inzaghi, mai così freddo da quando il tecnico è stato promosso in prima squadra ormai quattro anni e mezzo fa. E dopo le voci che si erano diffuse in settimana, Tuttosport stamattina in prima pagina rilancia: "Lazio flop e Lotito pensa ad Allegri". Basta sfogliare il quotidiano fino a pagina 11 per approfondire il discorso. "Al momento la posizione di Simone Inzaghi in panchina non è più così salda e il patron della Lazio starebbe corteggiando Massimiliano Allegri per un prestigioso cambio in corsa". Indiscrezioni che, almeno per il momento, non trovano riscontro. Ma qualcosa all'interno del club no va. Tare aveva annunciato che durante la sosta per le nazionali, a mercato chiuso, ci sarebbe stato un incontro con Inzaghi per definire il prolungamento del contratto (scadenza 2021). "Il rinnovo di Simone per noi è una priorità", le parole del diesse fino a qualche settimana fa. Eppure non c'è stato nessun vertice, nessuna riunione. Neanche una telefonata se è per questo. Cosa è cambiato? C'è Max sullo sfondo?

