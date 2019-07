Morte Astori, la Procura di Firenze apre una nuova inchiesta: i motivi

Nuovo capitolo per quanto riguarda le indagini sulla morte di Davide Astori. Secondo quanto scritto da Il Quotidiano Nazionale la Procura di Firenze avrebbe aperto una seconda inchiesta sull’operato del professor Giorgio Galanti, l’ultimo medico a firmare l’idoneità sportiva del capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018. Il quotidiano riporta che la Procura avrebbe trovato un certificato con data 10 luglio 2017, lo stesso giorno nel quale Astori ricevette l’ok dei medici, in cui si attesta che il cuore di Davide era stato sottoposto allo “strain”, l’esame che permette il calcolo della deformazione del muscolo cardiaco. Per il pm Antonino Nastasi quel certificato sarebbe falso redatto “in data anteriore o prossima al 19 aprile 2019". Lo scorso marzo era stata chiusa la prima ed è quasi scontato che la Procura chiederà il rinvio a giudizio di Galanti e Stagno, medico di Astori ai tempi del Cagliari. Secondo l’accusa entrambi avrebbero omesso di approfondire le extrasistolie emerse durante le prove di sforzo a cui Astori era stato sottoposto nel 2014 a Cagliari e nel 2016 e 2017 a Firenze.

