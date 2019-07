Lazzari, Vagnati (ds Spal): “Dipende dalla Lazio, domani si può chiudere"

Come riportato da Sky Sport, le visite mediche di Lazzari – previste per domani – sono slittate. Cavilli burocratici, relativi alle modalità di pagamento con le quali la Lazio vorrebbe aggiudicarsi l'esterno. Nulla di irrisolvibile, anche secondo il ds della Spal Davide Vagnati: “Domani Lotito e Mattioli (presidente della Spal, n.d.r.) si vedranno in Lega, e potrebbe essere il giorno giusto per chiudere. Mancano quei classici dettagli che ci sono in ogni operazione, in particolare sulle modalità di pagamento. Adesso dipende dalla Lazio, non da noi. Quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto”.

