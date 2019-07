Calciomercato, Perinetti: "Biraschi? Lazio lo segue, avrà molte richieste"

Sugli spalti del Manuzzi, c'è anche Giorgio Perinetti per assistere alla sfida di Operazione Nostalgia. Raggiunto in esclusiva dai nostri microfoni, l'ex ds del Genoa ha parlato del mancato riscatto di Romulo: "La Lazio aveva la possibilità di riscattarlo ma ha preferito non esercitare il diritto. Mi sembra che con l'acquisto di Lazzari, il posto del brasiliano non possa essere nella squadra di Inzaghi. Biraschi? Ha fatto abbastanza bene, si è imposto all'attenzione generale. Lazio, Atalanta e altre squadre lo stanno seguendo. Sarà sicuramente un giocatore che nel mercato dei difensori avrà molte richieste da qui alla fine. Eventuali trasferimenti tra i due club? Lo saprà meglio il mio successore, Capozucca. Sicuramente i rapporti tra le due squadre sono buoni. Il mercato è iniziato da poco, bisognerà vedere come si svilupperà. Dobbiamo aspettarci molte novità, siamo solo agli inizi della sessione estiva".

Pubblicato il 6/07 alle 21:45