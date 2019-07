RIVIVI LA DIRETTA - Operazione Nostalgia: termina il match (5-4)

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 - Triplice fischio dell'arbitro e gara che termina sul 5-4 per l'Operazione Nostalgia Stars.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 - Proprio sul gong arriva anche il 5-3: Tommasi si coordina e al volo sigla la sua doppietta personale. È doppietta anche per Morientes, in gol 30 secondi dopo: 5-4 show!

AGGIORNAMENTO ORE 21:33- Calcio di rigore per l'Operazione Nostalgia Stars! Sul dischetto Dario Hubner, acclamato a gran voce da tutto lo stadio. Parte l'ex Piacenza ed è gol: 4-3!

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 - Anche Del Piero mette la firma sul match: l'ex capitano della Juventus si porta la palla sul sinistro e trafigge il portiere sul secondo palo. Nemmeno il tempo di esultare ed è Francesco Coco a riportare la sfida in parità: nell'occasione bravissimo Ballotta - il migliore dei suoi in questo secondo tempo - a respingere il primo tiro di Mendieta.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Al via il secondo tempo!

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Termina il primo tempo con il punteggio di 2-2.

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - È 2-2 al Manuzzi! Di nuovo Capdevila sulla fascia che pesca benissimo Morientes dentro l'area: l'ex Real Madrid di testa buca ancora una volta Frey.

AGGIORNAMENTO ORE 20:37 - 2-1 per l'Operazione Nostalgia Stars: Chevanton la piazza all'angolino.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Botta e risposta nel giro di trenta secondi. LaLiga legends sblocca il match con Mijatovic, abile a raccogliere un cross dalla sinistra di Capdevila e a battere Frey a porta praticamente vuota. l'Operazione Nostalgia Stars risponde con Tommasi: tap-in di testa da due passi per l'attuale presidente dell'Associazione italiana calciatori.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Tutto pronto per il fischio d'inizio. A battere il primo pallone sarà l'Operazione Nostalgia Stars, capitanata da Alessandro Del Piero. Per LaLiga Legends fascia sul braccio dell'ex Lazio Gaizka Mendieta.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Scende in campo per il riscaldamento LaLiga Legends. Inizia a riempirsi l'impianto, con oltre 10 mila spettatori presenti. Anche l'Operazione Nostalgia Stars comincia a preparasi al match!

AGGIORNAMENTO ORE 19. 15 - Prende la parola anche Gianluca Zambrotta in esclusiva ai nostri microfoni: "Sempre bello tornare a giocare in questi stadi molto belli. Si torna al passato. Il fisico è quello che è, ma è sempre bello ed emozionante ritrovare vecchi amici. C'è questo clima, poi i tifosi che ancora incitano i giocatori è molto bello". Sul campionato di Serie A: "Difficile fare previsioni, l'Inter si è rinforzata parecchio, e ha preso un allenatore come Conte. Anche sulla panchina della Juve c'è stato un cambiamento importante con Sarri. Poi ci sono le altre, la Roma, la Lazio. La Fiorentina ha cambiato proprietà. Insomma, tutte si stanno attrezzando per spezzare il dominio della Juventus. Lazio? Bene che sia restato Inzaghi, i biancocelesti potranno lottare fino all'ultimo per la Champions League!" (Clicca qui per leggere l'intervista completa)

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Arrivano già i primi contributi da Cesena, con le parole di Marco Ballotta in esclusiva ai nostri microfoni: "A un'ora e mezza dalla partita c'è già tanta gente! E poi ci saranno tantissimi giocatori importanti, penso che sarà una serata veramente bella! Il mio ricordo pi nostalgico della Lazio? Sicuramente l'ultima partita, c'è poco da fare. Da lì, è nata la vera nostalgia: era l'ultima con i biancocelesti e l'ultima della mia carriera. Ma non ho rimpianti, non avrei potuto fare di più". (Clicca qui per leggere l'intervista completa).

Tutto pronto per l'Operazione Nostalgia! Questa sera, a Cesena, scendono in campo le stelle del calcio: nomi blasonati scenderanno in campo per sfidarsi di fronte ai propri tifosi. Da Del Piero a Cesar, passando per Mendieta, Fiore, Colonnese, Marcolin e tanti altri. Il fischio d'inizio è programmato alle 20, ma già nel pomeriggio un villaggio pieno di intrattenimento colora lo stadio Manuzzi. La redazione de Lalaziosiamonoi.it è presente, e vi racconterà tutte le emozioni che questa serata riserverà. Di seguito, i protagonisti della partita.

Operazione Nostalgia Stars: Frey, Ballotta, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore,

Davids, Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini.

LaLiga Legends: Cesar, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Capdevila, Hierro, Albelda, Mendieta, Luis Garcia, Amavisca, Morientes, Mijatovic,

Julio Baptista, Karembeu, Contreras, De La Red, Senna.

Pubblicato il 6 luglio alle ore 18.45