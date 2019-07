Tuttomercatoweb, Lazio: Newcastle su Strakosha, pronta l'offerta. Servono 40 milioni

Calciomercato Lazio, Strakosha è nel mirino del Newcastle. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il portiere della Lazio sarebbe infatti uno degli obiettivi del club inglese per la prossima stagione. Strakosha sarebbe già una pista concreta, ben più di una voce, riporta il noto portale di calciomercato. I Magpies sarebbero infatti pronti a inviare un'offerta ufficiale alla Lazio nella finestra estiva che si è appena aperta.

IL PUNTO DE LALAZIOSIAMONOI.IT - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club inglese pensa al portiere albanese per rinforzare una rosa che ha assoluto bisogno d'innesti. Il passaggio di proprietà agli sceicchi non è andato in porto, quindi Mike Ashley è ancora al timone ed è in piena bufera poiché i tifosi contestano la mancanza di ambizione del proprietario dei Magpies. Strakosha piace, ma ci sono diversi ostacoli. Intanto la valutazione della Lazio che parte da 45 milioni di euro e può scendere intorno ai 40. Una cifra che il Newcastle per ora non sembra intenzionato a spendere, anche se ha appena incassato 33 milioni dalla cessione di Ayoze Perez. Lo stesso portiere per ora sarebbe restio rispetto alla destinazione. La Premier lo intriga, ma vorrebbe giocarsi le sue possibilità in una squadra di prima fascia. Nelle scorse settimane c'era stato un sondaggio del Tottenham, destinazione che avrebbe sicuramente avuto più appeal. Solo per un top club, insomma, il portiere classe '95 lascerebbe la Lazio, ma molto dipenderà anche dal progetto che gli verrà prospettato e anche dall'ingaggio che gli inglesi metteranno sul piatto. I Magpies dunque formuleranno a breve un'offerta, ma per ora la strada che conduce a Strakosha è decisamente in salita.

LAZIO, PARLA VAVRO

TORNA IN HOME