Salernitana, i tifosi non ci stanno: richiesto un incontro con Lotito

Cinque anni consecutivi di Serie B non sono andati giù ai tifosi della Salernitana. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino ed. Salerno, la tifoseria granata si è scagliata contro la presidenza e in particolare contro il patron Claudio Lotito chiedendo anche il licenziamento del ds Angelo Fabiani. I tifosi della Salernitana hanno richiesto un incontro pubblico in città proprio con il presidente minacciando di prendere provvedimenti drastici: disertare lo stadio, quando riapriranno gli impianti, e il boicottaggio del merchandising della società.

