Spagna, Luis Enrique: “Moreno? É stato sleale, non lo voglio con me!”

Luis Enrique, dopo la tragica scomparsa di sua figlia, è tornato a ricoprire il ruolo di ct della Spagna. L'allenatore si era dimesso dall'incarico lo scorso giugno per via delle gravi condizioni di salute della piccola ed, al suo posto, era subentrato il suo secondo Robert Moreno, che si è seduto in panchina guidando la squadra fino al raggiungimento del pass per gli Europei. Nel corso della conferenza stampa, l’ex tecnico della Roma ha detto la sua sull’attacco del suo ex vice: “Per me è un giorno speciale, per la mia famiglia anche, torno a casa. Sono una persona che sfugge dalle polemiche, ma stavolta mi vedo obbligato ad intervenire. L’unico responsabile del fatto che Moreno non sia nel mio staff sono io. Abbiamo fatto una riunione, mi ha detto che voleva arrivare all’Europeo e poi tornare a essere il mio vice. Non mi ha sorpreso, è stato sleale. Lo capisco ma non condivido niente della sua posizione”.

