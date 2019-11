Lazio, Amarildo si veste ancora di biancoceleste: “Sempre nel mio cuore” - FT

Una sola stagione, condita da 31 presenze e 9 gol. Tanto è bastato ad Amarildo Souza do Amaral - più semplicemente Amarildo -, per generare nei tifosi della Lazio un affetto incondizionato. In Acciaio Inox, resistente al tempo (30 anni) e alle intemperie alle quali sono andati incontro centinaia di migliaia di voci biancocelesti negli stadi italiani ed europei. E se il suo coro, condiviso con Ruben Sosa e Pedro Troglio, ancora risuona nel cuore e nelle corde vocali dei laziali, così lo stesso Amarildo ha mostrato di ricambiare l'amore del suo vecchio popolo. Con una foto, pubblicata sul proprio profilo Facebook e accompagnata da questa didascalia: “Prima o dopo! Non importa il tempo, ciò che conta è sempre la Lazio. Forza Lazio, sempre nel mio cuore!”. Amarildo si è vestito di biancoceleste, ancora come trent'anni fa. Così come i laziali intonano il suo nome, ancora come trent'anni fa.

