Lazio, il confronto con le terze d’Europa: solo il City ha fatto meglio

La Lazio ha finalmente raggiunto il terzo posto, ora in solitaria grazie al risultato arrivato tra Lecce e Cagliari nell’ultima giornata di campionato. Nel confronto con le altre squadre che occupano la terza posizione nelle classifiche dei migliori cinque campionati europei, i biancocelesti si piazzano secondi. Solo il Manchester City ha fatto meglio. Con la vittoria di sabato per 2-1 col Chelsea, gli uomini di Guardiola sono arrivati a quota 28, un solo punto in più rispetto all’armata di Inzaghi. In Germania, al terzo posto c’è il Bayern Monaco a 24 punti, allo stesso livello dell’Angers in Ligue 1. In Spagna, infine, c’è il Siviglia sull’ultimo gradino del podio a 27. Gli andalusi, però, hanno giocato una partita in più rispetto alla Lazio (14), dunque il rendimento di Immobile e compagni sulla carta rimane migliore.

