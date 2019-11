Cluj, il club paga i premi europei ai giocatori. E Culio torna all'Olimpico...

Un modo per affrontare la trasferta di Roma più sereni e col portafoglio pieno. Si è sbloccata la situazione dei pagamenti dei premi europei in casa Cluj, con il club che si è impegnato a saldare tutto entro febbraio. "Quando lavori bene devi ricevere", aveva commentato Petrescu, che è stato subito accontentato dalla dirigenza. Il tecnico dovrà fare a meno di Luis Aurelio con la Lazio a causa di alcuni problemi muscolari. Vuole comunque giocarsela proponendo una squadra offensiva: 4-3-3, con Djokovic a guidare l'attacco. Probabile maglia dal primo minuto anche per Juan Culio, che tornerà all'Olimpico, dove in una magica notte di Champions segnò due gol alla Roma permettendo al Cluj di conquistare tre punti storici.

Lazio, hai imparato il colpo del ko: per Inzaghi è record

Lazio, Proto: “Amo stare con i bambini, sono persone vere!”

TORNA ALLA HOMEPAGE