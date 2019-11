PAIDEIA - Lazio, controlli al ginocchio per Lukaku: può saltare l'Udinese

Giornata di controlli presso la Clinica Paideia per Jordan Lukaku. L'esterno belga, subentrato nella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo al posto di Lulic, ha riportato un versamento al ginocchio. Nulla di grave per lui che però dovrebbe saltare il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese (in Europa League è fuori dalla lista). Oltre a lui nella mattinata per dei controlli si sono visti anche due giovani Primavera: il portiere Marocco e il centrocampista Bianchi.

