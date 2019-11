Lazio, nuova avventura per l'ex Filippini: ruolo da vice al Livorno

Con una nota ufficiale, il Livorno ha comunicato il ritorno di Antonio Filippini in amaranto, nel ruolo di vice allenatore di mister Breda. Già ieri, l'ex Brescia era presente all’allenamento. Queste le sue prime parole: “Sono felice di questo ritorno a Livorno. Ringrazio il presidente Spinelli per avermi dato questa opportunità. Sono pronto a collaborare e darmi da fare per il bene di una società della quale ho un ottimo ricordo e dove ho trascorso stagioni bellissime”.