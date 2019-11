Lazio, 14 anni fa il primo gol di Tare in biancoceleste: il ricordo della gara

Il 27 novembre di 14 anni fa Igli Tare, attuale direttore sportivo della Lazio, siglava il suo primo gol in maglia biancoceleste. Era il 2005, e allo stadio Carlo Castellani di Empoli, i padroni di casa ospitavano la compagine capitolina nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Al 67’ mister Delio Rossi decise di dare spazio all’ex attaccante, facendolo entrare in campo al posto di Di Canio, regalandogli la sua quarta presenza nel massimo campionato italiano. Con il risultato sul 2-1 in favore dei toscani, il numero 17, a dieci minuti dal suo ingresso, sfruttò al meglio il cross di Oddo e, di testa, beffò il portiere Berti. Quella fu la rete della svolta per la partita, visto che, dopo appena tre minuti, Liverani realizzò su punizione la marcatura del definitivo 2-3. A distanza di quattordici anni da quel match, la Lazio ha ricordato il primo gol del proprio dirigente sulla propria agenzia ufficiale.

Lazio, la strategia vincente di Inzaghi: titolari o riserve, si lavora sulla fiducia

Italia, tanti auguri Mancini. Il ct azzurro compie 55 anni

TORNA ALLA HOMEPAGE