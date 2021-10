Batosta a Verona, la Lazio è arrivata a Formello: inizia il ritiro - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 21:05 - Il pullman della Lazio è arrivato a Formello. Dopo la tremenda sconfitta sul campo dell'Hellas Verona per 4-1, il gruppo squadra biancoceleste è arrivato in questi minuti al centro sportivo dove inizierà il ritiro nel quale Sarri potrà preparare i prossimi impegni di campionato contro Fiorentina e Atalanta.

Lazio in ritiro a Formello. La società ha deciso di blindare la squadra nel centro sportivo per preparare la settimana di impegni tra la Fiorentina e la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Ad anticipare la notizia era stato il capitano biancoceleste, Ciro Immobile: "La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”.

