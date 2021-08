Calciomercato Lazio, Correa-Inter ci siamo: i dettagli

Joaquin Correa è a un passo dall'Inter, contatti proficui in queste ore tra i due club e intesa ormai dietro l'angolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions fissato a 30 milioni più due di bonus. A questa cifra va aggiunta una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Per l'argentino pronto un contratto di 5 anni da 4 milioni a stagione. Fondamentale il ruolo di Alessandro Lucci che ha fatto da mediatore tra le società e ha permesso a Correa di realizzare la propria volontà. Nelle prossime ore, a meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa sarà definita.

