Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Milinkovic ha scelto il Psg"

Milinkovic pronto a dire sì al Paris Saint-Germain. Ne sono sicuri in Francia, dove rimbalza l'indiscrezione di un ormai imminente addio tra il Sergente e la Lazio. Secondo ‘le10sport.com’, infatti, il centrocampista serbo avrebbe deciso di cedere alla corte di Leonardo e avrebbe già allacciato contatti con alcuni calciatori del Psg. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto tra i 60 e i 70 milioni di euro per il suo cartellino, anche se difficilmente Lotito lo lascerà partire per una cifra così bassa rispetto ai 100 milioni richiesti la scorsa estate. Non solo le due squadre di Manchester e il Real Madrid, la Lazio dovrà difendersi anche dall'assalto dei francesi. Dopo aver risolto le situazioni relative a Icardi e Thiago Silva, il ds del Psg tenterà l'ennesimo assalto per strappare Milinkovic alla Lazio.