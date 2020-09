Calciomercato Lazio, ecco Fares: risolti gli ultimi dettagli con la Spal

Dopo Muriqi, ecco Mohamed Fares. La Lazio ha piazzato un altro colpo dopo quello che porterà l'attaccante turco in biancoceleste. Negli ultimi minuti, il club capitolino ha risolto gli ultimi dettagli con la Spal: l'algerino raggiungerà Roma già nelle prossime ore per iniziare ufficialmente la propria esperienza alla Lazio. Le due società hanno raggiunto l'accordo sulla base di 8,5 milioni più 1,5 di bonus. L'operazione sembrava da tempo vicina alla chiusura, finalmente è arrivata la svolta. Il calciatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore dove, dopo tutti i test medici del caso, metterà la sua firma su un contratto quinquennale da 1.5 milioni a stagione più bonus. Inzaghi, in attesa del completo recupero di Lulic, ha un nuovo quinto di sinistra.

