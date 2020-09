Serbia - Turchia finisce 0-0: Milinkovic neanche in panchina, ecco perché

Dopo la brutta sconfitta contro la Russia, la Serbia ha pareggiato 0 a 0 contro la Turchia nella seconda gara di Nations League. Tra i giocatori in campo e quelli che sono rimasti in panchina, tuttavia, non c'era Sergej Milinkovic-Savic. Il 'Sergente' era partito dall'inizio nella gara precedente, per poi essere sostituito al 65'. Sembra si tratti di una semplice scelta tecnica, dettata dal fatto che il calciatore era un po' affaticato dopo l'impegno di qualche giorno fa. I tifosi biancocelesti possono stare tranquilli: il centrocampista serbo sta bene, e sarà a disposizione di Inzaghi alla ripresa. Da segnalare, infine, l'inferiorità numerica della formazione di Tumbanovic a partire dal 49' per l'espulsione di Kolarov, per somma di ammonizioni.

Lazio, Borghi: "Vi racconto Muriqi, bomber dai colpi raffinati. Sorprenderà tutti"

Giovanni Simeone, nel portafoglio la figurina di papà Diego con la maglia della Lazio - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE