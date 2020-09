Lazio, Borghi: "Vi racconto Muriqi, bomber dai colpi raffinati. Sorprenderà tutti"

Il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Stefano Borghi, ha presentato il nuovo acquisto della Lazio, Vedat Muriqi, attraverso il proprio canale Youtube: "Finalmente l'affare è concluso. Muriqi arriva come figura di contorno, ma è un acquisto importante per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi per riconfermarsi ai livelli dello scorso anno deve inserire elementi validi in rosa. Fin qui si è mossa bene: Reina è un acquisto di rilievo, ideale per la consacrazione di Strakosha. Sarà interessante anche vedere Escalante che può offrire un'alternativa a centrocampo".

MURIQI: "E’ un giocatore da raccontare, sembra il classico pennellone d’area di rigore, la classica punta boa, un giocatore svezzato, 1.94 di altezza. Relativamente giovane, porta però caratteristiche diverse dagli altri componenti del reparto. Giocatore ingannevole, ha l’aspetto da combattente ottomano, sembra un bestione cattivo e pesante, invece partecipa tantissimo alla manovra. Ama più stare fuori che dentro l’area di rigore. Può garantire un buon numero di gol, prende la porta pur non essendo un bomber. Colpi raffinati col mancino, lavora tantissimo, vedremo diversi colpi di tacco e una modernità importante. Per struttura fisica e propensione di gioco secondo me sarà sorprendente. L’investimento non è stato povero, quasi 20 milioni, ma una figura del genere avrebbe fatto comodo a tanti in Serie A, secondo me anche al Milan. Oggi poco conosciuto, nel gioco di Inzaghi potrà esaltarsi e rappresentare un’opzione assolutamente utile".

