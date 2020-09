DIRETTA - Calciomercato Lazio: per Fares tutto in 48 ore. Torna di moda Kumbulla

Dopo la notizia dell'arrivo di Muriqi per €18mln più due di bonus (per il giocatore contratto quinquennale da €2.2 mln a stagione), la Lazio sta provando a chiudere per il quarto acquisto di questa pazza finestra di mercato: Fares di proprietà della Spal. Con l'imminente uscita di Bastos, promesso al Basaksehir, si libera un posto tra i difensori ed ecco allora che si ripresenta il nome di Kumbulla: Inzaghi ha bisogno di un centrale mancino in modo tale da poterlo alternare con Radu e l'albanese è perfetto per questo ruolo. Riguardo il centrocampo, i capitolini si ritengono soddisfatti e perciò è stato rifiutato Torreira (in uscita dall'Arsenal).

GIOCATORI IN USCITA - Oltre agli acquisti, Tare deve pensare anche a come piazzare i tanti giocatori in esubero anche per cercare di monetizzare. Wallace scade a giugno, Durmisi e Badelj sono da sistemare. Rientra a Roma anche Lombardi. Molto probabilmente Kiyine ritornerà a Salerno. Da qui al 5 ottobre sono ancora tante le mosse da fare per il duo Lotito-Tare.

