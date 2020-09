Lazio, tifosi già pazzi di Muriqi: "Benvenuto, ti stavamo aspettando"

Ora si può dire: Vedat Muriqi è un nuovo giocatore della Lazio. La trattativa si è conclusa positivamente nella serata di ieri e subito i tifosi biancocelesti hanno voluto mandare un messaggio di benvenuto con dei commenti sotto l'ultima foto pubblicata dall'attaccante su Instagram. Tanti i "welcome to Lazio", altrettanti i "ti stavamo aspettando": i supporters laziali sono stati sulle spine per settimane e finalmente possono abbracciare (virtualmente) il nuovo rinforzo.

SALUTI AMARI - Sempre nello stesso post, si possono notare i tantissimi messaggi dei tifosi del Fenerbahce che salutano il loro Re (soprannome dato dagli stessi supporters del Fenerbahce, ndr). Il commento più gettonato è "buon viaggio". I tifosi turchi erano molto legati al giocatore che ha regalato loro 17 reti. Ora Muriqi è pronto a far urlare di gioia i suoi nuovi tifosi.

