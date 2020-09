Giovanni Simeone, nel portafoglio la figurina di papà Diego con la maglia della Lazio - FT

Giovanni Simeone lavora per seguire le orme di papà Diego, attualmente alla guida dell'Atletico Madrid. Il 'Cholito', tra le fila del Cagliari, ha profonda stima nei confronti dell'ex centrocampista e della propria carriera, vissuta tra Argentina, Spagna e Italia. Il classe '95 considera il padre un vero modello, un idolo da tenere ben in considerazione. E al pari degli altri "eroi" che si ama tenere sempre vicino, Giovanni custodisce gelosamente nel proprio portafoglio una figurina di Diego in una delle stagioni vissute nella Capitale, sponda Lazio. La foto è stata pubblicata sul proprio profilo Instagram, accompagnata dalla canzone 'Tanta gloria, tanto futbòl'. Papà Diego insegna, il 'Cholito apprende.

