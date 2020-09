Lazio, Correa torna a Roma e riabbraccia la sua Desire - FOTO

La Lazio ha portato a termine il suo ritiro ad Auronzo di Cadore ed è tornata a Roma, nazionali a parte che dovranno prima esaurire gli impegni di Nations League. I biancocelesti domani si ritroveranno a Formello per il primo allenamento in vista della ripresa del campionato. Intanto dopo undici giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo i giocatori sono tornati dai loro affetti e tra di loro c'è anche il Tucu Correa che ha potuto riabbracciare la sua bellissima Desire come testimonia la foto pubblicata sul profilo Instagram dell'argentino.

TORNA ALLA HOME PAGE

CALCIOMERCATO LAZIO, PRESO MURIQI: LE CIFRE

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI IL SECONDO ACQUISTO PIÙ CARO DELL'ERA LOTITO