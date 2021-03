FORMELLO - Lazio, scarico post-Bayern: Inzaghi spera di recuperare Lazzari

La disavventura della Lazio ieri sera, arrivata in ritardo all'aeroporto, ha rinviato il volo di ritorno nella Capitale dei biancocelesti, ma non l'allenamento odierno a Formello. I biancocelesti, partiti nella tarda mattinata da Monaco, sono comunque scesi in campo nel primo pomeriggio. Sul terreno di gioco soltanto i non titolari di ieri, mentre per il resto del gruppo è andata in scena la consueta seduta di scarico (compresi Lulic e Strakosha). Si attendono notizie per conoscere le condizioni di Fares e Lazzari. Il primo, fermatosi per un problema al ginocchio rimediatosi in uno scontro fortuito con Sanè, si rivedrà molto probabilmente dopo la sosta. Il secondo invece, si è presentato quest'oggi in Paideia per dei controlli dopo la torsione del mignolo della mano sinistra. Inzaghi spera di recuperare almeno quest'ultimo per la trasferta di Udine. Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni quando la preparazione anti-Udinese entrerà nel vivo.