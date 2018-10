FORMELLO - Lazio, tre gol alla Primavera: Inzaghi gestisce le forze e prova un modulo alternativo

FORMELLO - La Lazio chiude con tre gol alla Primavera la settimana senza gli undici nazionali. Simone Inzaghi utilizza il test con i baby di Bonacina per tenere in moto le gambe della rosa durante la sosta e provare moduli alternativi. Il tecnico parte con il solito 3-5-1-1 ma chiude l’amichevole schierando la squadra con il 4-4-2. Un assetto alternativo (dovuto anche alle assenze) utilizzabile a gara in corso e chissà se in futuro anche dall’inizio.

GOL. Caicedo sblocca nel primo tempo sfruttando un errore di Baxevanos, Cataldi raddoppia dopo l’intervallo dal limite, Rossi la chiude su assist di Patric. Inzaghi ruota gli uomini e dosa le forze. A riposo Lukaku (è stato risparmiato, è tornato in gruppo da un paio di giorni), Lulic e Luis Alberto. Lo spagnolo ha seguito la partitella dalla panchina insieme al ds Tare, al club manager Peruzzi e allo staff tecnico biancoceleste. Martedì si riaggregherà ai compagni: in questa settimana ha lavorato a parte insieme a Ruben Pons Aliaga, ex fisioterapista di Liverpool e Villarreal.

PARTITA. Inzaghi è partito con Wallace centrale della linea a tre, schierando Luiz Felipe (a destra) e Radu (a sinistra) ai lati del brasiliano. Guerrieri il portiere. A centrocampo Patric, Parolo, Leiva, Cataldi e Basta, davanti Correa alle spalle di Caicedo. Nella ripresa in campo Jordao per Parolo e dopo 10’ Rossi per Radu, con conseguente passaggio alla linea a quattro: Basta e Patric terzini, Wallace-Luiz Felipe la coppia centrale, Jordao e Correa esterni, Leiva e Cataldi in mezzo, Rossi e Caicedo a formare il tandem offensivo. Ora il break: domenica e lunedì di riposo, da martedì scatterà la preparazione anti-Parma.