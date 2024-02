FORMELLO - Lazio, il piano anti-Bayern: riposo e poi doppia rifinitura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il piano anti-Bayern è stato programmato: riposo assoluto di lunedì e doppia fissata per martedì, con la prima seduta alle 11.30 e la seconda alle 15.15 (con il quarto d'ora aperto ai media). Sarri, in mezzo alle due sgambate, parlerà in sala stampa per presentare la partita con i tedeschi.

Il tecnico ritroverà Rovella dal turno di squalifica scontato in campionato anche se il giocatore ha lanciato l'allarme dopo un fastidio accusato agli adduttori. Non è così scontato il suo utilizzo in regia con Cataldi che spinge per la conferma. Spesso il classe 1994 è stato impiegato nei big match (come per esempio i due derby disputati in stagione dall'inizio). Gli occhi, in attesa delle prove tattiche della vigilia, sono puntati sulle condizioni di Patric e Zaccagni, i due calciatori ancora ai box.

Entrambi stamattina non hanno preso parte all'allenamento di scarico post-Cagliari. In campo c'erano soltanto i giocatori rimasti in panchina oppure gettati nella mischia nel secondo tempo. Lo spagnolo e l'esterno sono fuori da Lazio-Lecce del 14 gennaio, in caso di recupero dovrebbero partire al massimo dalla panchina visto il lungo periodo di stop.

