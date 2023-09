FORMELLO - Lazio, segnali positivi da Pedro e Vecino: il punto sulla seduta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L’ultimo allenamento settimanale porta un doppio segnale positivo: Vecino e Pedro entrano in campo leggermente dopo rispetto ai compagni e svolgono entrambi un lavoro differenziato atletico e tecnico. Torneranno in gruppo la prossima settimana, in questi giorni sono state gestite le loro condizioni, inutile forzare senza impegni ufficiali in vista. Stesso discorso per Pellegrini, colpito al polpaccio martedì, rimasto a riposo per precauzione fino a stamattina. Sarri ha concesso 48 ore di riposo alla rosa, le sedute riprenderanno lunedì, il gruppo tornerà al completo tra mercoledì e giovedì una volta terminati gli impegni delle nazionali. Sono fuori in 8: Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile, Zaccagni, Hysaj, Marusic e Kamada.

