FORMELLO - Lazio, Sarri concede un giorno: Zaccagni e Patric preoccupano

FORMELLO - Lo scarico stamattina con in campo soltanto i calciatori non utilizzati con il Napoli. Per domani Sarri ha concesso una giornata di riposo alla rosa, che si ritroverà a Formello mercoledì per una doppia seduta (ore 11 e 15). Si comincerà a preparare la trasferta di Bergamo, dove tornerà a disposizione Immobile dopo il turno di squalifica scontato.

Il discorso potrebbe non valere per Zaccagni, ancora alle prese con l'infortunio all'alluce: l'esterno è in forte dubbio anche per la partita con l'Atalanta, non ha ancora recuperato dal problema accusato a Udine. Ha stretto i denti contro Roma e Lecce, poi si è arreso durante il riscaldamento anti-Inter nella semifinale di Supercoppa. Va considerato in bilico pure per domenica.

Sta messo peggio Patric, che potrebbe aver bisogno di almeno altre due settimane per risolvere il guaio alla spalla rimediato contro il Lecce. Il nuovo stop regalerà altre chance a Gila, preferito a Casale anche con il Napoli. A centrocampo è squalificato Cataldi, in regia si rivedrà quindi Rovella. Tutti gli altri sono a disposizione.

Pubblicato il 30/01 a 00:45