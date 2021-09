Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: ballottaggio in difesa, sicurezze in attacco

Dopo due sconfitte, in campionato con il Milan e in Europa League, con il Galatasaray, la Lazio deve voltare pagina e farlo subito. L'occasione per tifarsi arriva già domenica. Per la quarta giornata di Serie A, all'Olimpico arriva il Cagliari guidato da Mazzarri che in settimana ha preso il posto di Semplici. Il match è in programma il 19 settembre alle ore 18. Ai biancocelesti servirà una reazione d'orgoglio per mettere fine alla striscia negativa. Sarri confermerà il 4-3-3, ma deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Il tecnico toscano d'adozione avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. In porta torna Reina. La linea difensiva potrebbe essere confermata quella vista a Istanbul con l'unico ballottaggio che riguarda Lazzari e Marusic. Il montenegrino spera in una maglia da titolare visto che l'ex Spal ha giocato 90’ contro il Galatasaray ed era reduce da un problema al polpaccio. Milinkovic riprenderà il posto in mezzo al campo, mandando Akpa in panchina. Da capire le condizioni fisiche di Lucas Leiva: potrebbe anche rifiatare lasciando spazio a Escalante. In attacco difficile la conferma di Zaccagni, con Pedro e Felipe Anderson favoriti per supportare Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-CAGLIARI

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Zaccagni, Muriqi. All.: Sarri.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri