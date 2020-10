Lazio, con la Sampdoria spazio ai debuttanti: Muriqi e Fares dal 1'

Spazio ai debuttanti. Sabato sera la Lazio, in trasferta a Marassi contro la Sampdoria, si affiderà ai nuovi arrivi. Per fronteggiare l'allarme infortuni (oltre alla squalifica di Immobile) Simone Inzaghi punterà sugli acquisti del mercato estivo. Fares ha dato buone risposte dopo il rientro dalla Nazionale e si posizionerà sulla fascia sinistra dal 1'. Buone chance di partire dall'inizio anche per il 'Pirata': Vedat Muriqi, il gigante kosovaro che ieri ha realizzato una tripletta in famiglia e che tutti son curiosi di vedere in campo. Si dice un gran bene di lui. Oltre al turno di stop inflitto a Immobile infatti, Inzaghi potrebbe risparmiare anche Correa, di ritorno dal faticoso impegno con l'Argentina (anche perché martedì 20 c'è la prima di Champions col Dortmund). Ecco allora che il candidato numero 1 ad affiancare Caicedo, sembra essere proprio l'ex Fenerbahce. Sarà anche l'occasione di osservare per la prima volta in campo dal 1' i due nuovi acquisti della Lazio: finalmente li vedremo all'opera. La stagione è lunga e il turnover sarà una costante. Ora, quindi, spazio ai debuttanti.