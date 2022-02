Lazio, l'esordio necessario di Cabral: buoni spunti con una condizione da trovare

In un posticipo tra Lazio e Udinese che non prometteva grandi scintille è arrivato l'esordio di Jovane Cabral, più per necessità che per scelta tecnica visto il ko prematuro di Pedro. Sarri lo ha messo al centro dell'attacco in situazione di emergenza assoluta, lui entrando a freddo ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla squadra: non solo in fase offensiva, dove è andato vicino al pareggio poco dopo essere stato chiamato in causa, ma anche aiutando nei ripiegamenti e nelle fasi di non possesso. Non era scontato, il contraccolpo psicologico di un esordio inatteso in Serie A in una condizione di squadra non ottimale poteva farsi sentire, ma Cabral ha retto bene e ha fatto intravedere colpi e spunti interessanti che possono tornare utili quando la sua condizione sarà migliore. E chissà che l'occasione non arrivi subito, al ritorno con il Porto: Zaccagni è squalificato, Pedro è infortunato e Sarri potrebbe aver bisogno già dalla prossima partita del contributo di Jovane Cabral, arrivato a fine mercato ma già importante - per necessità - nelle rotazioni dell'attacco. Il mister gli sta facendo seguire da settimane un regime di allenamenti atletici utili a fargli trovare una condizione fisica migliore, il tempo dirà se l'investimento last minute darà i suoi frutti.