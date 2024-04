Lazio, Luis Alberto spazza via le polemiche: gol e vittoria al Ferraris

La Lazio espugna il Ferraris e continua la sua corsa per un posto in Europa. Visto il recente passato, vincere a Genova (sponda rossoblù) non è mai facile. A decidere il match è una rete di Luis Alberto che mette da parte le polemiche post Salernitana. Una vittoria sporca quella delle aquile che hanno commesso tanti errori, ma hanno saputo rientrare in campo nella ripresa in maniera più intensa con la voglia di portare a casa l’intera posta in palio. Un successo importante che lancia un segnale alle altre pretendenti per i posti in Europa.

FORMAZIONI - Tudor conferma l’undici di sette giorni prima con la Salernitana. Mandas in porta, Patric, Casale e Gila in difesa; Marusic, Vecino, Kamada e Lazzari sulla mediana, Felipe Anderson e Kamada alle spalle di Castellanos. La notizia è la fascia di capitano non al braccio di Luis Alberto che paga le dichiarazioni contro la Salernitana.

PRIMO TEMPO - Prima palla utile per Castellanos che vince un rimpallo, ma stoppa male e permette al Genoa di recuperare. I padroni di casa sono ben più pericolosi con Ekuban e Retegui che però non sono precisi e non inquadrano la porta di Mandas. Biancocelesti che si muovono molto e fanno vedere nuovi schemi sugli angoli che portano alla conclusione Lazzari, chiuso dalla difesa rossoblù. Più pericoloso Felipe Anderson dai venti metri, il suo tiro non esce di molto. Tanti errori da una parte e dall’altra, con Tudor che perde Lazzari per infortunio: al suo posto Hysaj che si piazza a destra con Marusic che si sposta a sinistra. Il finale di tempo regala la palla giusta a Castellanos che non calcia davanti a Martinez e cerca Luis Alberto che viene chiuso dalla difesa genoana. Nel recupero del primo tempo le aquile prendono un contropiede incredibile che lancia Ekuban tutto solo davanti a Mandas, ma il diagonale della punta esce di poco. Si va all’intervallo sullo 0-0 in un match dove si sono viste più ombre che luci.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con Romagnoli al posto di Casale, ammonito nella prima frazione. La Lazio parte meglio e prova ad alzare il baricentro ma con qualche errore ancora di troppo. Al 53’ Luis Alberto prova con la precisione trovando la mano di Martinez a mettere in angolo. I capitolini attaccano, ma non sono precisi. Al 62’ de Winter scivola e lancia Marusic, serie di rimpalli che libera Felipe Anderson che calcia ma viene murato in angolo. La Lazio spinge e Romagnoli da corner impatta bene, ma trova la deviazione di Vogliacco che salva ancora in angolo.Al 67’ la squadra di Tudor passa: Felipe Anderson inventa per Kamada, cross basso, velo di Vecino e Luis Alberto insacca. Entrano Pedro e Cataldi per Castellanos e Felipe Anderson, mentre nel Genoa dentro l’ex Badelj. Mandas fa buona guardia su Retegui, mentre Kamada viene chiuso sul contropiede seguente. Luis Alberto da leader tocca tanti palloni e gestisce la manovra biancoceleste prima di lasciare il posto a Rovella. I quattro minuti di recupero non regalano brividi e c’è spazio per l’esultanza di Tudor che ora avvicina le avversarie, la corsa all’Europa è ancora aperta.