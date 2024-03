Lazio, Calisti: "Sarri ultimo colpevole, in estate bisogna fare solo una cosa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tra i doppi ex che hanno indossato sia la maglia della Lazio che quella del Frosinone c'è anche Ernesto Calisti. Intervistato sulle pagine del Cuoio, all'interno del Corriere dello Sport, l'ex difensore biancoceleste ha parlato della situazione a Formello: "La Lazio è in grandissima difficoltà dal punto di vista mentale. Si parla delle colpe di Sarri, ma per me è l’ultimo responsabile. Al primo posto metto la società, poi i calciatori che scendono in campo. Il gruppo è da ricostruire in estate". Per quanto riguarda la partita di stasera, Calisti ha messo in guardia Immobile e compagni: il Frosinone avrà fame e cercherà di creare tante occasioni da gol per far male alla Lazio.