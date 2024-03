Lazio, Colonnese sicuro: "Tudor farà bene. Non è difensivo, ma cerca di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha scelto Igor Tudor come allenatore dopo le dimissioni in settimana di Maurizio Sarri. Ai taccuini de Il Corriere della Sera è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste, nonché ex compagno del croato ai tempi del Siena, Francesco Colonnese per dire la sua sul tecnico e sull'avventura che lo aspetta. "Abbiamo condiviso lo spogliatoio a Siena nel 2005-06. Igor ha sempre avuto la testa sulle spalle", ha spiegato. "È esigente e ambizioso e punta molto sul lavoro quotidiano”, ha continuato, sostenendo che l'ex Marsiglia non ha intenzione di impostare le gare in modo difensivo. "Gioca quindi per segnare sempre un gol in più degli avversari", ha affermato. Poi ha concluso: “Credo sia la persona giusta per la Lazio". L'ex difensore infatti crede che Tudor abbia visto nella Capitale la piazza giusta da cui ripartire. In caso contrario non avrebbe accettato. Il suo compito, comunque, rimane quello di riportare serenità nello spogliatoio e capire cosa cambiare il prossimo anno.